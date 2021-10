FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Nemetschek von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 90 Euro angehoben. Analyst Uwe Schupp verspricht sich vom Bausoftware-Spezialisten ein gutes drittes Quartal leicht über dem Marktkonsens. Die Papiere seien nach gutem Lauf aber reif für eine Pause, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 07:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.