HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nemetschek nach endgültigen Quartalszahlen von 87 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des auf Bau- und Designsoftware spezialisierten Anbieters entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, während der Ausblick auf 2022 klar positiv überrasche, schrieb Analyst Nay Soe Naing in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Der Aktienkurs spiegele die mittelfristigen Aussichten aber schon wider./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.