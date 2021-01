MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Seit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2020 seien die Markterwartungen für 2021 deutlich gesunken, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem wegen der nun wohl länger anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie dürfte es länger dauern, bis der Bausoftware-Spezialist wieder sein Vorkrisen-Wachstumsniveaus erreicht./la/edh



