NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nemetschek von 85 auf 78,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst George Webb beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiv mit der Tochter Bluebeam. Er rechnet damit, dass deren Profitabilität im Jahr 2023 zunächst leiden, dann aber wieder anziehen wird. Er äußerte sich weiter positiv zu Story von Nemetschek, die Aktie sei aber hoch bewertet und so gebe es anderswo im Sektor bessere Chancen./tih/ag



