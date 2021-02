MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 116 auf 110 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe im Schlussquartal und auch im Gesamtjahr 2020 mit seinem Wachstum aus eigener Kraft leicht positiv überrascht, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 sei etwas konservativer als die aktuellen Schätzungen, weshalb er seine eigenen Prognosen ein wenig nach unten revidiert habe. Doch im vergangenen Jahr habe Nestle hier eher positiv überrascht und eingeräumt, dass der Ausblick einen Sicherheitspuffer enthalten habe./gl/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.