NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Franken belassen. Analyst John Ennis wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die angekündigte Prüfung des Verkaufs des Wassergeschäfts in Nordamerika als strategisch positiv. Das Management des Lebensmittelkonzerns sei erneut tätig geworden, um das Wachstum und die Profitabilität zu erhöhen./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 21:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



