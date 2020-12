FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Analyst Jon Cox verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Aussagen des Vorstandschefs Ulf Schneider. Dieser habe betont, der Nahrungsmittelkonzern sei "sehr gut gedeckt", um die 2021 erforderlichen Ausgaben für das geplante Netto-Null-Emissionsziel auszugleichen. Zudem sei er zuversichtlich, was künftige Einsparungen betreffe./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



