ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nestle mit Blick auf die Verkaufspläne für das nordamerikanische Wassergeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Einem Medienbericht zufolge stehe der Nahrungsmittelkonzern kurz vor einer Einigung mit dem US-Finanzinvestor One Rock Capital Partners, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der dort genannte Verkaufspreis inklusive übernommener Schulden von mehr als vier Milliarden US-Dollar liege unter den früher genannten fünf Milliarden Dollar. Der Verkauf wäre gleichwohl positiv für das organische Wachstum sowie die Margen von Nestle./gl/ag



