HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 128 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Nahrungsmittelkonzerns hätten zwar gezeigt, dass auch die Schweizer nicht immun gegen Abwärtsbewegungen oder Inflationsdruck seien, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Unternehmen weniger stark beeinträchtigt, da sich viele der Marken im Portfolio einer hohen Markentreue bei den Konsumenten erfreuten./la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 16:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



