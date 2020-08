NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 94 auf 109 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller sei erfolgreich durch ein herausforderndes Quartal gekommen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das besser als erwartet ausgefallene zweite Quartal habe erneut von der Widerstandsfähigkeit des Konzerns gezeugt, was allerdings bereits in die Aktie eingepreist sei. Die beibehaltenen Jahreszielen, wenn auch leicht angepasst, seien nach wie vor intakt./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 12:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.