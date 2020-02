NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Nach einer Reihe von Spartenverkäufen im vergangene Jahr strebe der Nahrungsmittelkonzern nun für 2020 einen ausgewogeneren Mix aus Zu- und Verkäufen ab, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei wolle sich das Unternehmen vor allem auf kleine und mittelgroße Deal konzentrieren sowie finanzielle Disziplin walten lassen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 21:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / 00:15 / GMT



