NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Die Aktien des Nahrungsmittelherstellers seien eine "Top Idea", schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hätten sich dank der defensiven Struktur des Portfolios im bisherigen Jahresverlauf gut geschlagen und das Geschäftsmodell sei zudem sehr widerstandskräftig. Die Aktien-Story verfüge daher auch über gesamtwirtschaftliche Erwägungen hinaus über substanzielle Treiber. Die Bewertung des Papiers sei zudem nicht herausfordernd und habe Premium-Potenzial./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 23:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.