LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nestle von 130 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsreduzierung am Konsumgüterhersteller L'Oreal sei ein vernünftiger Schritt und spüle dem Lebensmittelhersteller neun Milliarden Franken in die Kasse, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies erlaube ihm auch ein 20 Milliarden Franken schweres Aktienrückkaufprogramm und Optionen für Zukäufe./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 07:46 / GMT



