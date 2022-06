NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 135 auf 130 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti nahm in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht kleinere Anpassungen ihrer Schätzungen vor. Dabei wurde eine etwas geringere Marge von günstigen Währungseffekten aufgefangen. Insgesamt traut Pannuti den Schweizern 2022 weiter mit die beste Profitabilität in der Branche zu./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 17:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.