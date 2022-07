NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 98 auf 100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe beim Umsatz die Erwartung der kanadische Bank übertroffen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Der Experte erhöhte entsprechend seine Schätzungen. Dies werde teilweise dadurch kompensiert, dass Nestle seine Margenprognose auf das untere Ende der bisherigen Spanne gesenkt habe, was ihn wiederum veranlasse, die eigenen Margenschätzungen zu senken./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 09:51 / EDT





