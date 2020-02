NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 91 Franken belassen. Die erfolgte Neubewertung der Papiere sei zwar durchaus berechtigt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun verschiebe sich der Fokus aber von der Profitabilität auf Umsatzwachstum, und es werde härter für die Schweizer./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2020 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 00:15 / ET



