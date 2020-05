NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 520 US-Dollar belassen. Die Reaktionen auf seine jüngste Kaufempfehlung zeigten ein Übergewicht der Optimisten, schrieb Analyst Alex Giaimo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Skeptiker würden oft die Bewertung anführen, die er aber mit Blick auf die Wachstumsdynamik und historische Werte für attraktiv hält./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 20:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 00:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.