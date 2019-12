NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Netflix-Aktien auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Marktschätzungen für das Abonnentenwachstum und die Finanzkennziffern ab 2020 seien nach wie vor zu niedrig, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Preise stabilisierten sich, Wettbewerbssorgen seien überzogen, das Wachstum profitiere weiterhin von Investitionen in Inhalte und der Cashflow werde positiv. Daher dürften sich die Papiere des Streaming-Anbieters und Filmproduzenten weiter überdurchschnittlich entwickeln./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2019 / 22:10 / GMT





