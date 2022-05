NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Seit der Vorlage der Erstquartalszahlen habe sich der Aktienkurs des US-Streamingdienstes ungefähr halbiert, während der marktbreite S&P-500-Index deutlich weniger verloren habe, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Belastung sieht er die schwer vorhersagbaren künftigen Abozahlen und die Unklarheit, wann genau Netflix eine günstigere, werbefinanzierte Version einführen könnte. Er würde das Unternehmen, das schon in der Vergangenheit schwere Zeiten erlebt habe, aber niemals abschreiben, betonte der Experte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 23:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:00 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.