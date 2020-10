NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 573 auf 591 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahl der Neuabonnenten habe die Erwartungen verfehlt, sei aber im aktuellen Umfeld schwer zu prognostizieren, schrieb Analyst Todd Juenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig dürfte der Videostreaminganbieter zudem wieder überzeugen. Ein Kursrückschlag infolge der aktuellen Zahlen wäre daher eine Kaufgelegenheit./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 03:47 / UTC



