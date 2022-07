NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Netflix nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 186 US-Dollar belassen. Der Streamingdienst habe zwar weniger Bezahlabos verloren als von ihm selbst befürchtet, rechne für das dritte Quartal aber nur mit einer Million Kunden, was unter der Schätzung der US-Investmentbank liege, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde weiter daran gemessen werden, ob es ihm gelinge, der zunehmenden Konkurrenz standzuhalten. Entscheidend für eine langfristig wieder bessere Aktienkursentwicklung seien Erfolge bei den Bemühungen, Mehrfachnutzungen von Accounts zu verhindern und eine günstigere Version des eigenen Streaming-Dienstes mit Werbeclips einzuführen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2022 / 00:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.