HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für New Work vor Zahlen von 310 auf 257 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung des Arbeitsmarktes werde Zeit benötigen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Er habe daher vor den Zahlen für das dritte Quartal des Online-Karrierenetzwerkes seine Schätzungen und das Kursziel angepasst./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:22 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 08:22 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.