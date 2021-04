HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für New Work nach einem Kapitalmarkttag von 202 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Karrierenetzwerk sollte in der Lage sein, aus der Basis der 19 Millionen Mitglieder auf Xing Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Künftig wieder prozentual zweistelliges Wachstum erscheine erreichbar. Mit seinen leicht angehobenen Schätzungen reflektiert der Experte erste Signale eines sich erholenden Arbeitsmarktes./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 08:18 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 08:21 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.