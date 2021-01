HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 220 auf 225 Euro angehoben. Die Aktien des Xing-Betreibers seien zuletzt einfach zu stark gelaufen, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Der Rückgang der Stellenangebote in Deutschland im Dezember sowie die Auswirkungen der coronabedingten Restriktionen trübten auf kurze Sicht die Aktivitäten ein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.