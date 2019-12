FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr von 105 auf 120 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Innovationen und Umsatzwachstum würden den Sportartikelhersteller derzeit verstärkt antreiben, schrieb Analyst Paul Trussell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der derzeitigen Aktienrally schienen die Ergebnisse und die Prognose zwar leicht hinter den erhöhten Erwartungen zurückgeblieben zu sein, letztendlich aber bleibe Nike das "Neidobjekt" der Branche./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2019 / 02:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.