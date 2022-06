FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 152 auf 130 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Geschäftsquartal mit China-Lockdowns, anhaltenden Lieferkettenproblemen sowie der Inflation einiges zu verkraften gehabt, schrieb Analystin Gabriella Carbone in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf den Geschäftsbericht. Auf operativer Ebene seien die Erwartungen verfehlt worden, und Nike blicke auch vorsichtig nach vorn. Die Zielspanne für das neue Geschäftsjahr sei entsprechend ungewöhnlich breit. Positiv sei, dass das Management aktuell keine größere Käuferzurückhaltung signalisiert habe./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 08:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.