ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Analyst Michael Binetti geht in einer am Freitag vorliegenden Studie für das vierte Geschäftsquartal von einem deutlicheren Umsatzrückgang in China aus als bisher. Dagegen seien die heimischen Geschäftstrends zuletzt überraschend stark gewesen, was die China-Schwäche kompensieren sollte. Er bleibe für Nike optimistisch, betonte der Experte./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 09:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





