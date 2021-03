LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 174 US-Dollar belassen. Probleme im Zusammenhang mit einem starken Frachtandrang an den nordamerikanischen Häfen dürften im vierten Geschäftsquartal wieder nachlassen, schrieb Analystin Adrienne Yih in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie des Sportartikelkonzerns sei attraktiv./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2021 / 01:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2021 / 01:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.