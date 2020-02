ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nokia von 4,10 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für das vierte Quartal habe der Netzwerkausrüster ein positives Signal gesendet, dass die Geschäfte allmählich wieder Fuß fassten, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht 2020 Möglichkeiten einer Margenerholung. Positiv auf seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) könnte auch die Fusion zwischen T-Mobile US und Sprint wirken./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 04:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.