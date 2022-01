ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) des Netzwerkausrüsters sei zwar deutlich höher als am Markt erwartet ausgefallen, das habe aber vor allem an Sonderposten gelegen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der zugleich gegebene Ausblick auf 2022 bedeute Aufwärtspotenzial für die Ebit-Konsensschätzung./ck/mis



