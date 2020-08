NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Der Windanlagenbauer habe im zweiten Quartal bei den Gewinnen die Schätzungen verfehlt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Trotz der Corona-Auswirkungen bleibe die Nachfrage stark./mf/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 02:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 02:58 / ET



