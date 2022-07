MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group angesichts gesenkter Jahresziele von "Buy" auf "Add" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 25 Euro gekappt. Analyst Peter Rothenaicher sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer erneuten harten Gewinnwarnung wegen deutlich angestiegener Materialkosten. Das Management verliere damit viel Vertrauen. Die Eckdaten für das zweite Quartal seien geprägt von einer enttäuschenden Profitabilität, auch wenn der Umsatz höher als erwartet sei./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.