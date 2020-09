HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Norma Group nach einer Onlineroadshow auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Geschäfte des Autozulieferers sollten von der jüngsten Nachfrageerholung in China und auch Europa profitieren, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem schienen die Maßnahmen zum Umbau des Konzerns mit einem erheblichen Einsparpotenzial auf einem guten Weg zu sein./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2020 / 08:31 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2020 / 08:31 / MESZ





