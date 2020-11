HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Während das Jahr 2021 näher rücke, biete es sich für Anleger an, stärker auf werthaltige Einzeltitel zu setzen, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Norma sei vor diesem Hintergrund eine von ihm favorisierte Anlageidee. Der Autozulieferer biete eine überzeugende Kombination aus einer erwarteten Absatzerholung und Potenzialen zur Selbstoptimierung./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



