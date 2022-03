MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group nach vollständigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Resultate des Autozulieferers hätten keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wichtigste Nachricht sei der angesichts des schwierigen politischen und wirtschaftlichen Umfelds vorsichtig optimistische Geschäftsausblick gewesen, wobei vor allem das Margenziel zurückhaltend sei. Derweil sei die Aktie sehr günstig bewertet./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 08:01 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





