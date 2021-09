FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Norma Group anlässlich gekappter Margenziele von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Warnung sei ein klarer Dämpfer im Wiederaufbau von verlorenem Anlegervertrauen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf das dritte Quartal bleibt der Experte vorsichtig für Autozulieferer und setzt eher auf die Hersteller, die ihre Gewinnentwicklung über Preise und Produktmix besser steuern könnten./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / 06:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.