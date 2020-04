LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Norma Group von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 16 auf 18 Euro angehoben. Während sich das operative Umfeld verschlechtere, habe der Aktienkurs des Autozulieferers und Verbindungstechnik-Anbieters zuletzt zugelegt - eine Diskrepanz, die so nicht weiterbestehen dürfte, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.