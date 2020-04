NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge der Sicherheitsbedenken nach der Markteinführung in den USA habe er seine Schätzungen für das Augenmittel Beovu gesenkt und damit auch seine Gewinnschätzungen je Aktie, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Novartis bleibe aber sein "Top Pick" unter den großen europäischen Pharmawerten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 11:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2020 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.