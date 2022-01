NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Novartis von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 98 auf 93 Franken gesenkt. Analyst Mark Purcell sieht laut einer am Freitag vorliegenden Studie in der Branche bessere Chancen. Bei den Schweizern gebe es im ersten Halbjahr kaum Kursimpulse und seine Schätzungen für 2022 lägen auf Höhe der Markterwartungen. Ausführungsrisiken dürften zunächst weiter das Bild prägen, meinte er. Studienresultate zu Medikamentenkandidaten könnten die Aktien dann im zweiten Halbjahr wieder interessanter machen./ag/mis



