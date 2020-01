FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Novartis vor Zahlen von 97 auf 96 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal im Jahr 2019 dürfte trotz stärkeren Gegenwinds solide ausgefallen sein, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie spiegele in ihrer Bewertung die kurzfristig äußerst starken Wachstumsaussichten des Unternehmens wider. Langfristig steht dem jedoch das Problem ablaufender Patente gegenüber./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 04:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



