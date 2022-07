ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis vor Zahlen zum zweiten Quartal von 88 auf 86 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sie rechne bei dem Bericht des Schweizer Pharmakonzerns nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie, in der sie ihre Annahmen leicht überarbeitete. Die Tochter Sandoz dürfte keine einfache Zeit hinter sich haben und auch mit einer Anhebung der Prognose sei nicht zu rechnen. Weitaus wichtiger werde vermutlich ohnehin das zweite Halbjahr./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 15:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 15:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.