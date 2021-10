LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Einleitung einer strategischen Überprüfung der Generika-Tochter Sandoz sei ein guter erster Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe der Pharmahersteller noch einen langen Weg vor sich./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 22:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 22:16 / GMT



