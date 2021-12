NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach dem Kapitalmarkttag auf "Underweight" und das Kursziel bei 80 Franken belassen. Die Schweizer prognostizierten ein Wachstum, das langfristig über dem der Wettbewerber liege, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bereits ehrgeizigen Markterwartungen würden damit zwar noch übertroffen, doch Investoren dürften wohl erst Beweise abwarten. Hier verwies er auf die Medikamentenstudien etwa zur Antikörpertherapie Ligelizumab und Kisquali bei Brustkrebs, die weitere Entwicklung bei Kesimpta (Multiple Sklerose) und die Markteinführung des Cholesterinsenkers Leqvio in den USA./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 21:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.