NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis anlässlich der geplanten Abspaltung von Sandoz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Die Novartis-Aktie spiegele die Bewertung der beiden Geschäftsbereiche bereits angemessen wider, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Und sie berücksichtige die Tatsache, dass das verbleibende Geschäft des Pharmakonzerns wohl langsamer wachsen werde als jenes von Sandoz, zumindest auf Basis der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten für den Zeitraum 2023 bis 2026. Insofern sei es unwahrscheinlich, dass die Ankündigung zu einer signifikanten Bewegung der Novartis-Papiere führe./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 08:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 08:13 / BST



