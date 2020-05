ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novo Nordisk von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber auf 425 dänische Kronen belassen. Nach gutem Lauf seit der Kaufempfehlung im März sei ein überlegenes Wachstum bei dem Insulin-Hersteller angemessen eingepreist worden, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach ersten Daten zur Wirkung von Semaglutid bei nichtalkoholischer Fettleber gesehen habe, sehe er kurzfristig nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie./kro/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 09:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.