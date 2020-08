ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 425 auf 415 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem nachrichtenreichen ersten Halbjahr seien nur wenige Impulse für die zweite Jahreshälfte abzusehen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum des Insulinherstellers könnte ein wenig an Schwung verlieren./mf/edh



