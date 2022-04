NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk vor Zahlen zum ersten Quartal von 750 auf 800 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Wimal Kapadia rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Biopharma-Branchenstudie mit einem guten Jahresstart dieser Branche. Seine Top-Empfehlung ist Roche vor Sanofi. Nach Genmab reiht sich Novo Nodisk dahinter ein./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 19:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 04:49 / UTC



