NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänische Kronen belassen. Der Insulinhersteller habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die leichte Anhebung des Umsatzzieles für dieses Jahr sollte am Markt gut ankommen, obwohl Novo Nordisk mit dem wichtigen Medikament Rybelsus weniger umgesetzt habe als erhofft./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 07:42 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.