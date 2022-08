NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 925 dänische Kronen belassen. Das Zahlenwerk des Diabetes-Spezialisten sei insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Überschattet werde dies aber durch die Aussagen zu Produktionsproblemen beim Hoffnungsträger Wegovy, einem Mittel zur Gewichtsreduzierung. Die Enttäuschung dürfte aber durch den rund neunprozentigen Kursverlust an diesem Mittwoch weitgehend eingepreist sein./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2022 / 17:12 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.