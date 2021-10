NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach vorläufigen Quartalszahlen und einer nochmaligen Anhebung der Unternehmensziele auf "Underperform" mit einem Kursziel von 465 dänischen Kronen belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte aber am Markt niemanden mehr überrascht haben angesichts des dynamischen Starts des Appetitzüglers Wegovy in den USA und der stärkeren Verbreitung des Insulinmittels Ozempic./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:22 / ET





